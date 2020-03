Harry Potter: stasera e domani su Italia 1 Il prigioniero di Azkaban e Il calice di fuoco

Dopo il grande risultato della settimana scorsa in termini di ascolto, Italia 1 propone questa sera e domani altri due film della saga cinematografica di Harry Potter. Stasera andrà in onda Harry Potter e il prigioniero di Azkaban mentre domani sarà la volta di Harry Potter e il calice di fuoco, terzo e quarto capitolo del franchise.

Alla regia di Chris Columbus per La pietra filosofale e La camera dei segreti, con un taglio più family friendly, succede quella del premio Oscar Alfonso Cuarón per Harry Potter e il prigioniero di Azkaban. Una virata decisa della saga verso toni maggiormente cupi e meno rassicuranti, proseguita nel quinto film, Harry Potter e il calice di fuoco, affidato alle cure dell'inglese Mike Newell.



Ne Il prigioniero di Azkaban, il temibile Sirius Black (Gary Oldman) evade dal carcere di massima sicurezza e Hogwarts non è più al sicuro. In particolare Harry Potter (Daniel Radcliffe), i cui genitori erano legati da un rapporto di profonda amicizia con Black. Tuttavia le cose non sempre sono quello che sembrano e la scuola accoglie il professor Remus Lupin (David Thewlis), il quale nasconde un particolare segreto.

Nel cast del terzo film, oltre ai giovani protagonisti - Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint in primis - troviamo le new entry Gary Oldman e David Thewlis.

Ne Il calice di fuoco, Hogwarts ospita il famoso Torneo Tremaghi, con il Calice di Fuoco che inspiegabilmente seleziona anche Harry Potter (Daniel Radcliffe) tra i partecipanti, insieme a Fleur Delacour (Clémence Poésy), Viktor Krum (Stanislav Ianevski) e Cedric Diggory (Robert Pattinson). In questo periodo di pandemia globale l'Harry Potter Studio Tour di Londra è chiuso temporaneamente. Nel frattempo gli otto film di Harry Potter sono in arrivo in un cofanetto speciale.