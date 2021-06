Harry Potter, Star Wars, Spider-Man: qual è il franchise più popolare al mondo?

Il mondo del cinema è disseminato da grandi franchise di successo, di qualsiasi genere: Marvel Cinematic Universe, Star Wars, Harry Potter ma anche saghe horror come The Conjuring o Saw... Ma vi siete mai chiesti quali siano i più popolari tra i vari paesi?

Il sito FandomSpot si è posto proprio questa domanda, indagando sul tasso di popolarità dei diversi franchise in tutti i paesi del mondo.

Ciò che è risultato da questa analisi, che ha preso in esame le ricerche mensili online per i 100 franchise più remunerativi al box-office in ogni paese nel mese di giugno 2021, potrebbe sorprendervi.

Non sembrano infatti comparire tra questi alcuni dei titoli che probabilmente molti di noi avrebbero dato per scontato trovare addirittura sul podio, come Star Wars, Il Signore degli Anelli o Batman, mentre altri sono persino più popolari di quanto potessimo pensare.

A guidare la classifica, senza troppe sorprese, è Harry Potter, che in 75 paesi tra cui Stati Uniti, Brasile, Regno Unito e Italia, è risultato il franchise più ricercato. A seguire, con 68 paesi, abbiamo Spider-Man, che va forte in nazioni come India, Messico e Colombia, mentre a completare il podio troviamo un titolo giapponese, i Pokémon.

Grande interesse, ma minore rispetto ai già citati, sembrano poi suscitare franchise come i Lego, 50 Sfumature di Grigio, Superman, Transformers, Wonder Woman e The Conjuring.

A questo link potete trovare i dati rilevati da FandomSpot, mentre di seguito trovate riportata la Top 5 dei franchise secondo l'indagine.