Harry Potter, una star della saga era gelosa del legame tra Daniel Radcliffe e Gary Oldman

Una delle star della saga cinematografica di Harry Potter ha pubblicato di recente un memoir nel quale ripercorre alcuni momenti salienti vissuti nell'arco di un decennio sul set dei film tratti dai libri di J.K. Rowling. Un particolare aneddoto che riguarda Daniel Radcliffe e Gary Oldman ha incuriosito i fan del franchise.

Si tratta di Tom Felton, che all'età di 13 anni venne scelto per interpretare il celebre avversario di Harry, Draco Malfoy.

E se la gelosia di Draco nei confronti di Harry è cosa nota, meno nota era quella di Tom per Daniel Radcliffe, che dopo la scomparsa di Robbie Coltrane ha ricordato con parole dolcissime l'attore.



Nel suo memoir Beyond the Wand: The Magic and Mayhem of Growing Up a Wizard, Felton racconterebbe di aver nutrito una certa amarezza per Radcliffe quando strinse un legame molto forte con la co-star Gary Oldman.



"Proprio quando Sirius è diventato una figura paterna per Harry, ho avuto la sensazione che Gary sia diventato una sorta di ispirazione per Daniel, aiutandolo a destreggiarsi nel difficile percorso di crescita sotto i riflettori e ad affinare le sue abilità recitative... Mi sembravano condividessero un senso dell'umorismo e un approccio molto simil con il resto del cast e la troupe. Penso che alcuni di noi - me compreso - fossero un po' gelosi di quel legame... Abbiamo potuto notare che, in parte grazie all'influenza di Gary, Dan stava davvero imparando il mestiere meglio di chiunque altro. Chi è meglio avere dalla tua parte in tal senso più di Gary Oldman?".



In effetti Daniel Radcliffe ha confessato quali star l'hanno influenzato nel corso delle riprese della saga; tra loro anche Gary Oldman.