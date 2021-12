Harry Potter, le star della saga sono cresciute nel post di Return to Hogwarts

Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint si prendono inevitabilmente la scena nel poster di Harry Potter 20th Anniversary - Return to Hogwarts. Il manifesto mostra i tre protagonisti insieme ad altri storici membri del cast ritratti nella Sala Grande della scuola di magia e stregoneria, pronti ad accogliervi il 1° gennaio 2022.

L'immagine, oltre ai tre protagonisti, mostra anche James e Oliver Phelps (Fred e George Weasley), Tom Felton (Draco Malfoy), Evanna Lynch (Luna Lovegood), Alfred Enoch (Dean Thomas), Matthew Lewis (Neville Paciock) e Bonnie Wright (Ginny Weasley).



Tom Felton ha pubblicato il poster rivolgendosi ai fan:"Chi è pronto? #returntohogwarts Capodanno" aggiungendo l'emoji di una serpe per riferirsi alla sua casa, Serpeverde.

I fan sono impazziti all'annuncio del ritorno dei loro beniamini ad Hogwarts; basti vedere la reazione alla prima foto della reunion di Harry Potter.

Il successo della saga è ancora attuale; sino al 12 dicembre è tornato nelle sale Harry Potter e la pietra filosofale, facendo registrare numeri incredibili al box-office.



La prima edizione de La pietra filosofale è stata venduta a quasi 500.000 dollari. Sui social circolano da tempo speculazioni su quello che potrebbe accadere nel corso della reunion ma ovviamente Warner non ha fatto trapelare granché.

Sappiamo soltanto che Harry Potter, Hermione Granger e Ron Weasley si ritroveranno per la prima volta a distanza di anni in quella che per un decennio è stata la loro casa.