Harry Potter, una star della saga confessa:'Nessuno mi riconosce, ho potuto ricominciare'

Una star della saga cinematografica di Harry Potter ha dichiarato di essere felice di non essere riconosciuto dai fan per il ruolo che interpretò nei film tratti dai libri di J.K. Rowling. Si tratta di Harry Melling, attore britannico che nel franchise interpretò il ruolo del cattivo cugino Dudley Dursley, figlio di Vernon e Petunia.

Già prima di tornare in Harry Potter e l'Ordine della Fenice, Harry Melling aveva perso parecchio peso rispetto ai primi film nei quali interpretava il cuginetto sovrappeso del protagonista. Tuttavia ottenne il ruolo anche in Harry Potter e i doni della Morte - Parte 1, grazie ad un costume speciale che lo rendeva più grasso.

Mantere il peso forma guadagnato negli anni ha permesso a Harry Melling di non essere riconosciuto per il ruolo di Dudley e di recente ha ammesso di ritenere tutto questo 'una benedizione'.



"Sono andato alla scuola di recitazione quando avevo 18 anni ed è lì che il peso è cambiato, non per qualche tipo di mia necessità, e soltanto qualcosa che è successo" ha dichiarato a People.

Melling ha spiegato:"Ho fatto tanto dai tempi della scuola di recitazione, sono andato a fare tanto teatro. Penso che una delle benedizioni della mia vita in quel tipo di palcoscenico sia stato non esser riconosciuto. C'era la storia di far parte dei film, ma sentivo di avere anche l'opportunità di provocare un nuovo inizio, il che penso sia utile".

Negli ultimi anni Harry Melling si è costruito un curriculum interessante, apparendo in progetti come Civiltà perduta di James Gray, La ballata di Buster Scruggs dei fratelli Coen, The Old Guard di Gina Prince-Bythewood e Le strade del male di Antonio Campos. Melling ha recitato anche His Dark Materials e La guerra dei mondi sul piccolo schermo.

