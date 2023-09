Harry Potter, la star di Ginny Bonnie Wright è diventata mamma

Un membro del cast di Harry Potter è diventato genitore qualche giorno fa. Bonnie Wright, interprete di Ginny Weasley nella saga cinematografica che adatta i libri di J.K. Rowling, ha annunciato ai propri fan di aver dato alla luce il suo primo figlio, il cui nome è Elio Ocean Wright Lococo, nato lo scorso 19 settembre.

Si tratta del primo figlio di Bonnie Wright - che non ha risparmiato critiche all'utilizzo di Ginny in Harry Potter - e suo marito, Andrew Lococo, con il quale è sposata dal 2022:"Dite ciao a Elio Ocean Wright Lococo, nato in casa martedì 19 settembre. Siamo tutti sani e felici. Andrew ed io siamo così innamorati del nostro sole! Così grati al nostro staff della nascita che ci ha tenuto per mano durante tutto il percorso e ha reso il viaggio così gioioso e in crescita. La nascita è l'esperienza più folle! Le nostre perfette e amorevoli ostetriche Tiffany e Taylor, la nostra saggia e meravigliosa ostetrica Patti, il nostro dottore Phabby, se avessimo avuto necessità. Durante questi giorni di guarigione post-parto siamo stati visitati da alcuni angeli [...] Infine, grazie al mio Andrew così rock per tutta la nascita, mentre ti stringevo così forte, non hai vacillato. Elio ha un papà tenerissimo e amorevole. Ok, didascalia extra lunga, emotiva e ormonale, finita!" si legge nel post di Bonnie Wright.



Nel frattempo, ad aprile è stata annunciata una serie tv reboot di Harry Potter, che spalmerà i libri di J.K. Rowling sulle varie stagioni.