Harry Potter, una star del cinema terrorizzò Daniel Radcliffe: 'Volevo rannicchiarmi'

Daniel Radcliffe si è innamorato di una persona sul set di Harry Potter, ma non mancano le esperienze negative: l'interprete del celebre maghetto nato dalla penna di J.K. Rowling, infatti, è rimasto a dir poco terrorizzato dal comportamento di un collega...

Stiamo parlando di Gary Oldman, universalmente noto nei panni di Sirius Black. Il motivo? L'attore di Léon, Batman Begins e L'ora più buia è arrivato a urlare contro il giovane Radciffe, attraverso una tecnica recitativa atta a suscitare paura nel prossimo.

Così ha ricordato quest'ultimo: "Gary Oldman è venuto da me e mi ha detto: 'Ti dispiace se rendiamo tutto un po' più intenso?' Poi si è avvicinato. Pensavo mi avrebbe trattenuto... invece no, mi ha scosso e urlato contro! Così forte che, quando mi ha lasciato andare, sono quasi caduto. Avrei voluto rannicchiarmi in posizione fetale". Ha inoltre aggiunto: "Mi ha anche suggerito: 'Getta indietro la testa e inizia a urlare'. Be', direi proprio che ha funzionato".

Ovviamente, una dinamica del genere non ha inficiato la sua opinione di Oldman. "All'epoca non ero colpito da nessuna di quelle persone" ha dichiarato Radcliffe in un'intervista precedente. "La prima persona che mi colpì fu Gary Oldman. Vivevo quell'età in cui ero consapevole di chi fosse e dei suoi progetti, così mi impegnai con tutto me stesso. Quando incontri qualcuno a nove anni è difficile apprezzarlo, ma è proprio in seguito che realizzi quanto in realtà sia stato magistrale".

Tuttavia, la carriera del celebre attore sta per giungere al termine: Gary Oldman ha annunciato il ritiro dalle scene dopo il suo ultimo progetto.