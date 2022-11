Harry Potter, Snoop Dogg diventa un elfo del Wizarding World: ecco SnoopDobbyDobb

Dopo le dichiarazioni di Helena Bonham Carter a difesa di JK Rowling, torniamo nel mondo di Harry Potter grazie ad un divertente crossover tra l'amatissimo elfo Dobby e...Snoop Dogg.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, infatti, Snoop Dogg si è immaginato come elfo nel mondo di Harry Potter e ha postato il risultato sulla sua pagina ufficiale del social network Twitter: nasce così l'elfo SnoopDobbyDobb, un gioco di parole col nome dell'artista 'Snoop Doggy Dogg'. Potete ammirarlo in calce all'articolo.

Creato dall'autrice J.K. Rowling, Dobby è apparso per la prima volta nel secondo romanzo di Harry Potter, Harry Potter e la camera dei segreti, nei panni dell'elfo domestico di Malfoy. È poi apparso nel quarto, quinto, sesto e settimo romanzo, aiutando Harry Potter e i suoi amici nelle loro rispettive missioni. Toby Jones ha doppiato il personaggio in due degli otto film della saga cinematografica di Harry Potter - ovvero La Camera dei Segreti e I Doni della Morte - Parte 1. Nelle versioni del libro e del film dei Doni della Morte, Dobby viene ucciso da Bellatrix Lestrange e successivamente sepolto a Shell Cottage, sotto una lapide recante l'epitaffio "Here Lies Dobby, A Free Elf Dobby."

Cosa ne pensate di Snoop Dogg versione elfo domestico?