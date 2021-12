Harry Potter su Sky: oltre alla speciale reunion, arrivano anche tutti i film della saga!

Su Sky è già disponibile il quiz show di Harry Potter, ma a quanto pare l'attesa per la speciale reunion dei protagonisti in occasione del 20esimo anniversario della saga sarà ancora di più all'insegna della magia.

La reunion di Harry Potter è prevista per 1 gennaio, come saprete, ma adesso Sky ha svelato un'ulteriore sorpresa natalizia per i fan della saga: dall'1 al 16 gennaio, infatti, si riaccende il canale speciale Sky Cinema Harry Potter, che per due settimane ospiterà tutti gli otto film della saga interpretata da Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson. Ciascun episodio, da La pietra filosofale a I doni della morte parte 2, sarà inoltre disponibile anche on demand e in streaming su NOW.

Ricordiamo ovviamente anche l'appuntamento principale, ovvero l'attesissima retrospettiva targata HBO Max Original, Harry Potter 20th Anniversary: ​​Return to Hogwarts, che in Italia sarà in prima tv assoluta su Sky sempre su Sky Cinema Harry Potter. Come annunciato precedentemente, la speciale reunion regalerà ai fan un magico viaggio in prima persona alla scoperta di una delle saghe cinematografiche più amate di sempre, con interventi inediti del cast, approfondimenti da parte del team creativo dietro alla magia della saga e con i commenti della creatrice J.K. Rowling. Oltre ai più famosi membri del cast come Helena Bonham Carter, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Tom Felton, e tantissimi altri parteciperanno allo speciale anche il produttore David Heyman e i registi Chris Columbus, Alfonso Cuarón, Mike Newell e David Yates.

Siete pronti per tornare ad Hogwarts? Diteci la vostra nei commenti!