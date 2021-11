Harry Potter, il simbolo dei Mangiamorte come la svastica: critiche per il tatoo di un fan

Negli ultimi anni l'universo di Harry Potter ha subito l'onta di polemiche, in particolare a causa delle osservazioni dell'autrice J.K. Rowling, accusata di transfobia. A far discutere ora è il tatuaggio di un fan britannico, un utente di Reddit che ha deciso di pubblicare la foto della nuova creazione sul suo braccio.

Il tatuaggio è ispirato al Marchio Nero, il simbolo con il quale si identificano i seguaci di Lord Voldemort. A questo link su Reddit potete dare un'occhiata all'immagine.



L'utente è stato molto criticato perché un'interpretazione dei Mangiamorte e della loro visione del mondo, che include, tra le altre cose, solamente maghi 'purosangue', è stata paragonata spesso all'ideologia nazista. Partendo da tale presupposto diversi follower hanno paragonato il Marchio Nero alla svastica, criticando l'idea di tatuarsi un simbolo del genere sul braccio.



Il post in breve tempo è diventato virale e si è diffuso sul web, generando tantissime opinioni differenti, fra chi difende la scelta di tatuarsi un simbolo legato ad una saga pop di grande successo e chi accusa il fan di essersi legato permanentemente, con tale scelta, ad un marchio negativo. Una nuova polemica dopo le accuse di transfobia a JK Rowling.



Il Marchio Nero è diventato famoso in tutto il mondo grazie alla saga cinematografica di Warner Bros. che l'ha reso riconoscibile, identificando chi tra i personaggi è fedele all'Oscuro Signore.



