Harry Potter, Il signore degli anelli e DC sono usati male: lo dice Warner Bros

Cosa hanno in comune Harry Potter, Il signore degli anelli e i supereroi DC Comics? Si, sono tutti franchise della scuderia Warner Bros Discovery, ma a parte quello...? Ebbene, tutti e tre sarebbero 'sfruttati male', secondo il CEO di Warner David Zaslav.

Durante un intervento alla Goldman Sachs Communacopia and Technology Conference, Zaslav ha sostenuto che la società sta sottoutilizzando franchise come Harry Potter, Il Signore degli Anelli e l'Universo DC, soprattutto se si mettono in prospettiva questi brand popolarissimi con il successo globale ottenuto da Barbie, che pur essendo un film originale è diventato in poche settimane di programmazione il maggior successo della storia centenaria di Warner Bros.

"Uno degli altri veri punti di forza della Warner Bros. è che possiede alcune delle più grandi proprietà intellettuali del mondo", ha spiegato Zaslav. "Ma, per noi, la vera sfida è che finora i nostri contenuti, le nostre grandi proprietà intellettuali - Harry Potter, DC, Il Signore degli Anelli - sono state sottoutilizzate. Pensiamo che si tratti di contenuti molto importanti e che abbiano un valore per gli azionisti, un valore che crescerà nei prossimi anni con i nostri nuovi piani decennali per DC e Harry Potter, e per i nuovi film de Il signore degli anelli."

Il riferimento di Zaslav è ovviamente tutto per il nuovo DCU di James Gunn e per la serie tv reboot di Harry Potter, oltre che per i nuovi film de Il signore degli anelli annunciati all'inizio del 2023. Dopo gli ultimi fallimenti al box office con Animali Fantastici e i film DCEU, la Warner riuscirà a rialzare la testa?