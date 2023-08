Harry Potter, Severus Piton è buono o cattivo?

Molti dei personaggi di Harry Potter rientrano in una delle due categorie principali, quella dei buoni e quella dei cattivi. Da un lato Harry, Hermione e Ron e dall'altro Voldemort, Bellatrix e i Mangiamorte. Ma ci sono anche alcuni personaggi che nel corso della saga si mostrano in maniera ambigua, creando quesiti nei fan.

Il profilo principale è quello di Severus Piton, interpretato da Alan Rickman nel franchise cinematografico. Scoprite i film di Harry Potter dal peggiore al migliore.

Da sempre la community dei fan è divisa: Piton era un bravo ragazzo o un cattivo ragazzo? Un eroe o un cattivo? Piton vive in quell'area grigia che spesso è difficile da definire con chiarezza.



All'inizio Piton viene presentato come un personaggio cattivo ma Rowling ci mostra già nel primo libro che si tratta di un errore. In La pietra filosofale non è lui l'alleato di Voldemort ma il professor Raptor. Nonostante ciò, il sospetto su Piton prosegue per tutto l'arco narrativo della saga e una conferma sembra essere l'uccisione a sangue freddo di Silente alla fine de Il principe mezzosangue. Ancora una volta, Rowling ha ingannato i propri fan, quando scopriamo che la morte era stata pianificata dallo stesso Silente, già in fin di vita, per risparmiare il peso di questo gesto a Draco Malfoy. Alla fine si scopre che Piton è sempre stato dalla parte di Harry contro Voldemort ma per molti lettori e spettatori questa rivelazione sembra che non basti.

Può essere definito cattivo perché bullizza i propri studenti, in primis Neville e Harry, quest'ultimo perché molto simile al rivale in amore, suo padre James Potter, dal quale subiva lui stesso atti di bullismo. Inoltre, Piton era un Mangiamorte quando Voldemort era al potere. Può essere definito anche buono in realtà, perché senza di lui Harry difficilmente avrebbe sconfitto Voldemort e il suo amore per Lily ha preso il sopravvento. Piton ha aiutato Silente nel suo piano per proteggere Harry e alla fine proprio a Harry Piton si è confessato, in punto di morte, rivelando al protagonista tutto il suo passato e il suo percorso.

Come ogni grande personaggio che si rispetti, Severus Piton ha lati buoni e cattivi. Secondo voi in quale categoria andrebbe collocato?



