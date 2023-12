Harry Potter, il set LEGO della Stanza delle Necessità è il regalo perfetto per Natale

Oltre a 5 idee perfette per regali di Natale a tema Harry Potter, potete regalare ai vostri amici e parenti il set LEGO della Stanza delle Necessità.

Ispirato alla celebre stanza segreta del castello di Hogwarts, il set contiene una sezione del castello costruita in mattoncini che si apre per facilitare il gioco. Un giradischi costruibile e un elemento diadema, e c’è anche una stanza staccabile al piano superiore per la Dama Grigia. Tra i vari personaggi della saga troviamo Harry Potter, Hermione Granger, Draco Malfoy, Blaise Zabini e la Dama Grigia, più un Folletto della Cornovaglia e il personaggio costruibile dell’Ardemonio, ricostruibile in un serpente di fuoco.

Il set è composto da 587 pezzi, misura 39 cm di altezza, 17 cm di larghezza e 7 cm di profondità. Con l’app LEGO builder è possibile essere guidati attraverso una costruzione intuitiva, si possono salvare i set, tenere traccia dei progressi e ingrandire e ruotare i modelli 3D per una visione completa durante la costruzione. Un regalo perfetto per gli appassionati di Harry Potter e dei Lego, al prezzo di quarantanove euro e novantanove centesimi.

E se mentre decidete sull’acquisto volete approfondire con qualche curiosità sulla saga, qual è il film di Harry Potter meno amato da Daniel Radcliffe?