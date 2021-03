Harry Potter, sequel in arrivo? Il CEO di WarnerMedia: 'Franchise dal grosso potenziale'

Sono passati ormai 10 anni dall'ultimo film della saga di Harry Potter: da allora il franchise si è espanso in diverse direzioni e ramificazioni, tra un sequel teatrale e una saga prequel come Animali Fantastici entrambi non esenti da critiche da parte dei fan. Ma sarà tutto qui in futuro?

In molti, inutile dirlo, sognano un ritorno in grande stile del filone principale della saga: il sogno ha inoltre assunto inaspettatamente contorni più concreti dopo le recenti notizie riguardo un'ipotetica serie in lavorazione dalle parti di HBO, mentre lo stesso CEO di WarnerMedia Jason Kilar ha alimentato (involontariamente?) le speranze dei fan con le sue ultime dichiarazioni.

"C'è questa piccola cosa chiamata Harry Potter, che è uno dei nostri franchise più amati. Siamo enormemente grati di poter collaborare con J.K. Rowling e sono convinto che qui ci siano un grosso potenziale e tante possibilità di divertirci" sono state le parole di Kilar.

Nonostante sia rimasto molto vago sull'argomento, dunque, Kilar ha inevitabilmente innestato le fantasie più sfrenate dei fan, che ora si chiedono se Warner non stia pensando di riportarci ad Hogwarts nei prossimi tempi. E voi, sareste favorevoli ad un sequel della saga principale? Fatecelo sapere nei commenti! Ecco, intanto, perché un personaggio fu tagliato da Harry Potter e i Doni della Morte; recentemente, inoltre, l'agente di Emma Watson ha smentito le notizie sul ritiro della star di Harry Potter.