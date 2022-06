Harry Potter, la selezione del Calice di Fuoco aveva delle pecche? La teoria di un fan

Nonostante siano passati ormai diversi anni dalla fine della saga di Harry Potter, l'attenzione dei fan nei confronti del franchise non è mai calata e ora una nuova teoria proposta su Reddit mette in discussione il processo di selezione del Calice di Fuoco al celebre Torneo Tre Maghi al quale, suo malgrado, partecipò Harry.

In un thread su Harry Potter, un fan ha sottolineato un difetto che sarebbe evidente e che avrebbe potuto portare moltissimi altri maghi a finire nella stessa situazione di Potter. Su Everyeye trovate il nostro approfondimento su Harry Potter e il Calice di Fuoco.



Il post s'intitola 'Il Calice di Fuoco non è molto specifico, vero?' e spiega nel dettaglio come gli studenti che hanno lo stesso nome potrebbero creare confusione allo staff del Torneo.

"Immaginate se ci fosse un Harry Potter del primo anno, tutto entusiasta d'imparare la magia e finisca per iscriversi ad un torneo della morte? Quanto sarebbe incazzato Voldemort?" ha scritto l'utente nel post.

Nel post il fan prosegue:"Oppure un nome esce dal Calice ed è 'Jacques Clouseau!' e compare uno studente di Beauxbatons, Hogwarts e Durmstrang? Avrebbero chiuso lì e sarebbe stata una battaglia dei Jacques? Un torneo tri-Jacques? I migliori Jacques d'Europa? Le possibilità sono infinite. Vorrei che Fred e George avessero avuto qualcuno di una classe superiore per scaricare un secchio di nomi appena inventati". Nonostante il post sia molto ironico solleva una questione sensata: Hogwarts iscrive soltanto uno studente per nome? Probabilmente non lo sapremo mai.



Del resto un altro fan aveva sottolineato diversi buchi di trama in Harry Potter e il Calice di Fuoco ma naturalmente ciò non basta per diminuire l'affetto dei fan nei confronti dell'universo creato da J.K. Rowling.