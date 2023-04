Harry Potter, secondo la BBC un dibattito su J.K Rowling avrebbe infranto regole etiche!

J.K Rowling causa scompiglio anche quando non presente. La BBC ha dichiarato che, in una trasmissione radiofonica, sono state violate alcune linee editoriali basilari dopo che il presentatore, durante un dibattito sull'autrice, non ha saputo contestare le affermazioni sulla transfobia della Rowling.

Dopo l'annuncio di un rilancio di Harry Potter con una nuova serie tv su HBO Max, l'autrice della celebre saga sul maghetto di Hogwarts è ritornata al centro dell'attenzione. Negli ultimi anni la Rowling è stata protagonista di affermazioni da molti definite non adeguate ed esternazioni che l'hanno resa un pò la "nemica" del fandom, tanto da portare molte persone a boicottare l'ultimo capitolo di Animali Fantastici arrivato al cinema. Insomma, il clima non è dei più caldi e distesi.

Ciò non sembra però riguardare solo direttamente la Rowling ma anche i discorsi in un viene citata o nei dibattiti di cui è resa protagonista. Ciò che è successo a Evan Davis, conduttore radiofonico inglese, può essere paragonato al boomerang che ha colpito tutti coloro che non si sono voluti schierare direttamente sulla questione. Durante una conversazione incentrata sul videogioco Hogwarts Legacy, Davis ha dato modo a Stacey Henley, una donna trasgender, di criticare pesantemente le posizioni della Rowling. Il tentativo del conduttore di bilanciare la conversazione, non ha portato a risultati positivi dato che l'attacco all'autrice era già cominciato. La BBC ha immediatamente riconosciuto l'errore, ammettendo di non aver realizzato un confronto valido.

Sui suoi profili social, invece, l'autrice continua ad essere incredibilmente attiva non schivando alcun tipo di gaffe. La Rowling ha fatto ironia sull'essere diventata Stalin secondo gli haters che, negli ultimi anni, pare la stiano tormentando. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!