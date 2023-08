Harry Potter, una scuola in Indiana ispirata alla saga finisce sotto investigazione

Harry Potter è di sicuro uno dei franchise più importanti degli ultimi decenni, con la saga della Rowling che, da semplice successo editoriale, si è espansa in un impero multimediale incredibile. Ora, anche una scuola nell’Indiana si ispirerà ai libri del maghetto, per quanto ancora è tutto da capire quanto la cosa sia ufficiale e autorizzata.

Mentre un museo di Seattle ha rimosso J.K. Rowling dalla mostra sulla saga di Harry Potter, nello stato dell’Indiana, negli Stati Uniti, sembra nata una scuola fortemente ispirata alla creazione letteraria della scrittrice inglese.

La Spellcaster’s Academy è infatti nata a Westfield con il sito web che la presenta come una struttura alternativa di insegnamento per i ragazzi meno fortunati. La struttura è caratterizzata da uno stile gotico e dalla presenza di un campo da Quidditch e servirà anche da Bed and Breakfast con i visitatori che potranno rimanere a dormire nel posto per 270 dollari a notte e con i proventi di quest’attività che, stando alle informazioni rilasciate, servirebbero a finanziare le attività scolastiche.

La scuola non è ancora accreditata come tale dal dipartimento dell’istruzione e non è ancora chiaro se abbia assunto degli insegnanti o se abbia degli studenti a registro, nonostante abbia già ricevuto l’esenzione dalle tasse dall’organismo statunitense.

Intanto, a quanto riportato da IndyStar la città di Westfield starebbe investigando sulla struttura anche se non sono stati ancora chiariti i motivi che potrebbero riferirsi a una violazione dei diritti d’autore o a permessi di qualche tipo.

Con l’inizio dell’anno scolastico ormai vicino, sapremo presto quale sarà il destino della scuola a tema, nel frattempo vi lasciamo alla spiegazione delle origini del nome Malfoy.