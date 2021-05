Harry Potter: scoprite la fantastica teoria sui poteri magici e gli Horcrux

Come tutti i fan di Harry Potter sapranno, prima nei libri e poi nelle rispettive trasposizioni cinematografiche, il Ragazzo Sopravvissuto viene raccontato e mostrato mentre esegue accidentalmente della magia oscura, ma se in verità quegli eventi fosse imputabili all'Horcrux dentro di lui, legato alla sua anima?

La prima manifestazione concreta della magia di Harry avviene allo zoo, quando rimuove accidentalmente il vetro del recinto di un serpente e senza bacchetta, ma ci sono altri esempi di magia quasi spontanea che sembra agire senza la volontà del maghetto con la cicatrice. Prima degli eventi de La Pietra Filosofale, ad esempio, nei libri viene confermato che Harry una volta trasformò la parrucca di un babbano in blu oppure quando si ritrova sul tetto all'improvviso mentre viene inseguito dalla Banda di Dudley.



La smaterializzazione improvviso e la capacità di parlare con il serpente suggeriscono insieme l'uso di magia oscura, dato che in entrambi i casi solo i maghi oscuri possono riuscire in entrambe le abilità. E un'interessante teoria suggerisce infatti che queste improvvise manifestazioni siano causate proprio dal pezzo di Voldemort legato alla sua anima, e in definitiva questo soprattutto perché la magia oscura si manifesta di sua spontanea volontà quando Harry è in pericolo o prova molto odio.



Inoltre c'è anche la possibilità che queste manifestazioni di magia oscura siano un tentativo dell'Horcrux di essere rintracciato da Voldemort.



Cosa ve ne pare? Ditecelo nei commenti.