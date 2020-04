Harry Potter, scoperta nuova specie di serpente: il nome è ispirato a JK Rowling

Un gruppo di ricercatori indiani ha scoperto una nuova specie di serpente e per catalogarla ha scelto un nome ispirato direttamente alla saga di Harry Potter, celebre franchise nato dalla penna di JK Rowling.

La scelta, piuttosto azzeccata, è ricaduta su Salazar Serpeverde, uno dei quattro fondatori della scuola di magia e stregoneria di Hogwarts all'interno della quale hanno luogo la maggior parte della avventure dell'iconico maghetto inglese. Un nome particolarmente adatto: come i fan della saga sapranno, Serpeverde aveva una particolare affinità con i rettili, inclusa la capacità di parlare con loro.

Dalle pagine della rivista specializzata Zoosystematics and Evolution arrivano anche la caratteristiche di questa nuova specie: nota come Trimeresurus Salazar, è stata scoperta in India e si distingue dalle altre vipere velenose del genere Trimeresurus, che è particolarmente diffuso nell’Asia Sud-Occidentale, grazie ad una striscia rossastra presente sulla testa e il corpo degli esemplari maschi, nonché per un numero maggiore di denti.

Il Salazar è stato scoperto ad Arunachal Pradesh, nell’India nordorientale, durante una spedizione erpetologica svoltasi dal 25 giugno 2019 al 5 agosto 2019: è in quest'area che i ricercatori, dopo essersi imbattuti in due serpenti dall'aspetto familiare ma adornati da una colorazione differente rispetto a quella conosciuta, hanno confrontato le vipere con altri undici esemplari conservati all’interno di una riserva naturale e sono giunti alla conclusione di aver scoperto una nuova specie. Il buonsenso evidentemente gli ha impedito di chiamarla Nagini.

