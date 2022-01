Harry Potter e lo scherzo che Madama Bumb e la McGranitt fecero a Silente

È passato quasi un mese da quando abbiamo fatto ritorno ad Hogwarts grazie allo speciale di Harry Potter di HBO Max, nel quale abbiamo rivisto tanti volti noti e udito alcuni degli aneddoti più divertenti e commoventi. Tra questi però non ve ne era uno molto simpatico che includeva gli interpreti di Madama Bumb, McGranitt e Silente...

A rivelarlo ai microfoni di Express è Zoë Wanamaker, l'attrice che prestava il volto all'insegnante di volo di Hogwarts, e che di recente abbiamo visto anche nella prima stagione di Tenebre e Ossa, la serie fantasy targata Netflix basata su un'altra celebre saga letteraria.

"Hai modo di incontrare così tante persone straordinarie in questo campo, e Richard Harris era una di queste" ricorda Wanamaker "Ci fu un giorno in cui io e Maggie Smith eravamo sedute nel camerino del trucco, facendo le parole crociate e spettegolando. A un certo punto arriva Richard, con tanto di costume, pronto per girare, e si si siede. Neanche un minuto e si addormenta"

"E siccome aveva barba e capelli lunghissimi, non abbiamo resistito, e e abbiamo legato entrambi con dei fiocchetti" conclude ridendo.

Richard Harris ci ha tristemente lasciati nell'ottobre del 2002, quando solo i primi due film della saga di Harry Potter erano stati girati. A lui succedette nel ruolo del Preside di Hogwarts Albus Silente Michael Gambon, mentre ora, nella saga prequel di Harry Potter, Animali Fantastici, è Jude Law a portare avanti la sua eredità.