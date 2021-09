Harry Potter, lo scherzo dell'interprete di Draco Tom Felton in una nuova foto su Twitter

Tom Felton ha fatto sorridere tutti con il suo ultimo post su Twitter. L'attore ha infatti pubblicato una foto in cui si trova di fronte al negozio di Harry Potter, e nella descrizione scrive "Non c'è ancora un negozio di Draco - wtf". Chiaramente ironico, Felton ha però fatto sorgere una domanda nei fan: cosa potrebbe vendere un suo shop?

Qualcuno ironizza dicendo "il piccolo regalo che ha preso Draco nella Camera dei Segreti". Qualcun'altro invece è più tradizionale, suggerendo che potrebbe vendere la sua bacchetta, e altri gadget appartenenti ai Serpeverde, nulla che comunque non troveremmo già.

Nella sezione commenti ci si è poi lasciati andare a citazioni di un certo calibro. "Mio padre lo verrà a sapere!" tuona qualcuno, ricordando le parole di Draco, che ad ogni torto subito si rivolge al padre.

Pur non essendo di certo un personaggio positivo, Draco ha in verità avuto spesso un suo seguito, e ha vissuto un percorso di crescita nella serie di film. Tra l'altro Tom Felton ha recentemente dichiarato che tornerebbe nel ruolo di Draco in un nuovo film della serie Harry Potter. Magari in un contesto nuovo rispetto alle pellicole originali, dove si potrebbero esplorare alcuni dei personaggi che hanno avuto meno spazio. Chissà, vista la situazione attuale non è molto probabile.

In ogni caso Draco recuperato nuovi fan come visto in una scena di Harry Potter modificata che ha spopolato Tik Tik lo scorso anno, in cui la gente si inseriva nel frame nei modi più divertenti.

E voi, vorreste rivedere Tom Felton nei panni di Draco?