Harry Potter, ecco le scene tagliate difficili da sacrificare: le parole di David Heyman

Empire Magazine ha svelato la copertina del suo prossimo numero, sulla quale troviamo Elijah Wood e Daniel Radcliffe, in onore del ventesimo anniversario dall'uscita nelle sale de Il Signore degli Anelli: La Compagnia dell'Anello e Harry Potter e la pietra filosofale, primi capitoli delle saghe tratte dalle opere di J.R.R. Tolkien e J.K. Rowling.

All'interno del nuovo numero di Empire si trova un'intervista al produttore di David Heyman, che racconta alcuni aneddoti delle due saghe. Alcuni stralci dell'intervista sono stati riportati in queste ore su Wizarding World, soffermandosi anche sulle scene tagliate da Harry Potter e che sono state dolorose da eliminare dal girato finale.



"Abbiamo sempre provato molto dolore a tagliare alcune cose. Girammo Pix (poltergeist interpretato da Rik Mayall) per il primo film, adoravo la sua anarchia, ma era fuori luogo. Amo il Quidditch del quinto libro, Ron è così divertente e ha avuto uno sviluppo bello come personaggio, ma purtroppo non c'era spazio per questo. Il C.R.E.P.A. (Comitato per la Riabilitazione degli Elfi), la missione di Hermione di proteggere queste queste creature emarginate, era una meravigliosa parte dei romanzi".

Heyman prosegue:"Non si potè girare la partita della Coppa del Mondo di Quidditch ne Il calice di fuoco, sarebbe stata così spettacolare. Il retroscena dei Malandrini, di James, Sirius e Peter Minus, avrebbe dato davvero tanto colore, aumentando il rilievo del rapporto tra Harry e Sirius in maniera molto interessante. Sono queste le cose che mi sono mancate, ma sento che abbiamo fatto le scelte giuste per i film che stavamo facendo. Kreacher fu quasi tagliato dal quinto film, ma Jo [Rowling] ci disse 'Non lo farei se fossi in voi, perché avrà un ruolo da giocare in futuro'. Kreacher così rimase, e grazie al cielo fu così, visto che era un elfo domestico con un ruolo molto importante".



Per seguire il resto dell'intervista occorre leggere il nuovo numero di Empire. Su Everyeye trovate la recensione de La Compagnia dell'Anello e il grande record de La pietra filosofale.