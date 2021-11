Harry Potter, quali scene del libro avremmo visto nella director's cut di 3 ore?

Harry Potter e la Pietra Filosofale è tutto sommato uno degli adattamenti cinematografici più fedeli ai libri scritti da J.K. Rowling, a differenza di alcuni capitoli successivi che, a tratti, si discosteranno un bel po' dall'opera originale: nonostante ciò, comunque, i fan recriminano da sempre la mancanza di alcune scene.

Scene che, in realtà, potrebbero effettivamente esser state girate da Chris Columbus: il regista ha infatti recentemente svelato l'esistenza di una director's cut di Harry Potter mai rilasciata a causa dell'eccessiva lunghezza (ben 3 ore di durata). Ma quali sequenze avremmo visto in questa versione estesa del film?

Columbus, in realtà, ha confermato esplicitamente la sola esistenza delle scene con protagonista Pix, il poltergeist che infesta Hogwarts e che nel film era stato interpretato da Rik Mayall, salvo poi esser fatto fuori dalla versione finita in sala. Volendo speculare un po', però, le scene da implementare non mancherebbero di certo: dalla descrizione della vita dei Dursley prima dell'arrivo di Harry ai festeggiamenti dei maghi la notte della sconfitta di Voldemort, passando per il primo incontro con Draco Malfoy avvenuto a Diagon Alley e le canzoni intonate dal Cappello Parlante.

Chissà che quelle appena elencate non facciano parte delle scene presenti nella director's cut di Columbus: noi, da buoni fan, non possiamo che sperare di darvi un'occhiata prima o dopo! E voi, quali scene vorreste vedere in questa versione dilatata di Harry Potter e la Pietra Filosofale? Fatecelo sapere nei commenti!