Harry Potter: questa scena cancellata è considerata una delle migliori della saga

La saga di Harry Potter ha regalato ai fan del franchise una serie di film dall’altissimo impatto emotivo. In questo senso, una particolare scena tagliata da I Doni della Morte e presentata su Youtube ha fatto chiedere al pubblico il motivo per cui sia stata eliminata, considerando l’importanza relativa alla caratterizzazione dei personaggi.

Dopo aver mostrato il rave party ambientato nel mondo di Harry Potter immaginato dall’IA, torniamo a parlare della saga cinematografica dedicata al maghetto creato da J.K. Rowling per riportare le reazioni degli utenti di Youtube alla visione della scena fanmade costruita anche con dei momenti tagliati e relativa al momento in cui la famiglia di Harry lascia la casa che ha abitato per venti anni.

Durante un momento eliminato dal montaggio finale, il cugino di Harry, Dudley, chiede a suo padre come mai Harry non stesse andando con loro, mostrando empatia per il cugino e avvicinandolo per stringerli la mano e rassicurarlo come per lui la sua presenza non avrebbe rappresentato uno spreco di spazio.

Il momento, avvolto da un’atmosfera assolutamente cupa, cambia la prospettiva relativa al rapporto tra i due ragazzi ed è un momento di assoluta redenzione per Dudley che, dimostra affetto e comprensione nei confronti di Harry.

Molti commentatori su Youtube si chiedono per quale motivo la scena sia stata tagliata dal film, visto l’intenso significato che si porta dietro e l’impatto emotivo che avrebbe cambiato in meglio la percezione del cugino del protagonista.

Chiedendovi cosa ne pensiate, vi lasciamo alla scena con il montaggio alternativo e a 5 idee perfette a tema Harry Potter per i regali di Natale.