Harry Potter, Scarlett Byrne è in dolce attesa: 'Non potremmo essere più felici'

Gli attori di Harry Potter sono diventati grandi insieme al pubblico che è cresciuto guardando le avventure dei maghetti sul grande schermo. Scarlett Byrne ha interpretato Pansy Parkinson nei film del franchise e oggi ci fa sapere di essere incinta di due gemelli.

HBO Max ha annunciato l'attesa reunion del cast di Harry Potter e magari rivedremo anche Byrne, oltre ad aver vestito i panni della studentessa Serpeverde, l’attrice può essere vista anche in Falling Skies, la serie horror di successo The Vampire Diaries e la serie TV Marvels Runaways su Hulu. Byrne aspetta due gemelli dal marito, l'uomo d'affari diventato candidato politico, Cooper Hefner. I due hanno già una figlia di 15 mesi di nome Betsy Rose, nata nell'agosto dello scorso anno. In un post su Instagram, che potete vedere qui sotto, l’attrice ha diffuso la lieta notizia: "Grazie per la nostra famiglia in crescita. Cooper ed io siamo molto entusiasti di condividere che daremo il benvenuto ai gemelli all'inizio del 2022. Vi auguro un felice Ringraziamento".



Anche Hefner ha pubblicato una dichiarazione su Instagram dicendo: "Scarlett e io daremo il benvenuto a due nuovi membri della famiglia questa primavera. Non potremmo essere più felici mentre aspettiamo l'arrivo di i nostri gemelli. Un felice Ringraziamento a tutti!".



Ci uniamo a tutti gli appassionati del mondo magico nel fare i nostri migliori auguri alla coppia, mentre i fan chiedono a gran voce la director's cut di Harry Potter e la Pietra Filosofale il cast di Harry Potter si riunirà per uno speciale su HBO Max in onore del 20° anniversario del franchise l’1 gennaio 2022.