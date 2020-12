Harry Potter, Sally Hawkins e quel provino andato malissimo: 'Non ero quella giusta'

Strano a dirsi, ma anche attrici del calibro di Sally Hawkins si trovano a dover accettare un po' di 'no' nel corso della loro carriera: la protagonista de La Forma dell'Acqua, ad esempio, ha ammesso di aver fallito un provino per un ruolo nella saga di Harry Potter alcuni anni fa.

Hawkins non ha specificato quale fosse il ruolo per cui decise di presentarsi, ma sul risultato del provino non ha accampato scuse di sorta: andò male, decisamente male. "Feci un provino per uno dei film di Harry Potter ma fui terribile, andò davvero male" sono state le sue parole.

"Penso fossi semplicemente troppo nervosa. Non ero quella giusta, credo. Mi aggrappo a questa convinzione, non ero la persona giusta. Lo feci con un regista davvero, davvero bravo e che adoro. L'anima più dolce di tutte. Ma sì, lì per lì fu come essere sparata" ha poi concluso Hawkins.

L'attrice ha poi spiegato di aver provato un po' d'ansia nel partecipare a film dal grosso budget come Godzilla: "Ti senti strana, ti preoccupi di ogni cosa che fai. Prendi un sacco di milioni. Pensi: 'Oh mio Dio, non posso chiedere un altro ciak, mi spareranno in testa'".

