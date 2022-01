Harry Potter, sale il numero di bambini chiamati come i personaggi della saga

Mentre il mondo fa ancora una volta ritorno a Hogwarts con la reunion di Harry Potter di HBO Max, una nuova indagine del Wall Street Journal rivela che sono sempre di più i bambini il cui nome deriva dalla popolare saga letteraria e cinematografica.

La saga di Harry Potter continua a essere una parte enorme delle vite di chi è cresciuto assieme a Harry, Hermione, Ron e gli altri personaggi nati dalla fantasia di J.K. Rowling, e l'affetto dei fan nei loro confronti si nota anche dal nome che questi scelgono per i propri figli.

I cosiddetti millennial, infatti, che hanno ora raggiunto l'età media per mettere su famiglia, hanno contribuito all'aumento del numero dei nascituri che portano nomi come Hermione, Draco o anche Bellatrix.

Secondo il sito Nameberry, nel 2020 negli Stati Uniti sono nate 91 Hermione, mentre 7770 bambine sono state chiamate Luna (paragonate invece alle 144 riscontrate nel 2000).

Come accennavamo, tuttavia, non è un fenomeno legato solo agli "eroi" della saga, in quanto nel 2020 abbiamo assistito alla nascita di 101 Draco (contro i 15 del 2000) e 21 Bellatrix (nel 2000 nessuna bambina era stata chiamata in questo modo).

Sembra dunque che il maghetto con la cicatrice accompagnerà ancora tante generazioni di lettori e spettatori in tanti aspetti della propria vita, a partire dai più basilari.

E voi, quali nomi della saga preferite? E avete già visto Harry Potter: Return to Hogwarts su Sky e NOW? Fateci sapere nei commenti.