Harry Potter, la saga illuminerà l'Empire State Building per il 25esimo anniversario

Dopo anni dalla fine della saga cinematografica gli attori di Harry Potter si sono dedicati ad altri progetti, mentre per il venticinquesimo anniversario dell’uscita del primo libro di Harry Potter negli Stati Uniti, l’Empire State Building di New York verrà illuminato a tema Hogwarts.

L’edificio verrà illuminato il 27 settembre, a 25 anni di distanza dall’uscita di “Harry Potter e la pietra filosofale” nelle librerie americane. L’Empire State Building sarà illuminato di 4 colori diversi: rosso per Grifondoro, giallo per Tassorosso, blue per Corvonero e verde per Serpeverde. Per chi si troverà li, sarà presente uno stand all’ottantaseiesimo piano del grattacielo che distribuirà copie del libro e bicchieri di Burrobirra.

Ovviamente anche nel Regno Unito, patria del mago più famoso al mondo, si è celebrato il venticinquesimo anniversario dall’uscita di Harry Potter. Per l’occasione, la zecca britannica ha creato delle monete particolari che sicuramente faranno gola ai collezionisti più dedicati. Le monete speciali sono 4: una raffigura Harry Potter, una Albus Silente, un’altra il castello di Hogwarts, e l’ultima il treno che parte dal binario 9 e ¾. Le illustrazioni sono di Jim Kay. Sul retro delle monete è invece raffigurato l’attuale re del Regno Unito Carlo III e la defunta sovrana Elisabetta II. Il set è acquistabile in diverse edizioni e la più cara può arrivare a costare addirittura 1390 euro.

Invece, a proposito dei film, sapevate che proprio il protagonista Daniel Radcliffe fu vicino a rifiutare Harry Potter?