Harry Potter, tutta la saga arriva su Sky e NOW: date, orari, canali, cosa dovete sapere

Harry Potter torna in tv: se volete recuperate per l'ennesima volta tutti i film della saga cinematografica di Warner Bros creata da JK Rowling, in questo articolo trovate tutte le informazioni necessarie per non perdervi neanche un secondo dell'atteso ritorno a Hogwarts.

Da sabato 9 a domenica 24 settembre, infatti, Sky Cinema Collection (canale 303 di Sky) si trasformerà in SKY CINEMA HARRY POTTER, un canale interamente dedicato al franchise cinematografico da 8 miliardi di dollari in tutto il mondo: la ricca programmazione includerà, oltre ovviamente a tutti gli otto capitoli della saga cinematografica di Harry Potter, anche il terzo e più recente episodio del prequel della saga, Animali Fantastici - I Segreti di Silente, e lo speciale televisivo Harry Potter 20Th Anniversary: Return to Hogwarts.

Per oltre due settimane, dunque, i fan avranno la possibilità di tornare nella Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts insieme a tutti i personaggi nati dalla penna della scrittrice inglese J.K. Rowling, interpretati sul grande schermo da Daniel Radcliffe, volto di Harry Potter, Emma Watson nei panni di Hermione Granger, Rupert Grint in quelli di Ron Weasley, senza dimenticare il compianto Alan Rickman in quelli dell’ambiguo Severus Piton e Robbie Coltrane, anche lui recentemente scomparso, in quelli dell’amabile Hagrid.

Qui sotto la lista completa dei film in programmazione:

HARRY POTTER E LA PIETRA FILOSOFALE diretto da Chris Columbus

HARRY POTTER E LA CAMERA DEI SEGRETI diretto da Columbus

HARRY POTTER E IL PRIGIONIERO DI AZKABAN diretto da Alfonso Cuaron

HARRY POTTER E IL CALICE DI FUOCO diretto da Mike Newell

HARRY POTTER E L'ORDINE DELLA FENICE diretto da David Yates

HARRY POTTER E IL PRINCIPE MEZZOSANGUE diretto da David Yates

HARRY POTTER E I DONI DELLA MORTE: PARTE I e HARRY POTTER E I DONI DELLA MORTE: PARTE II, diretti da David Yates

ANIMALI FANTASTICI - I SEGRETI DI SILENTE diretto da David Yates

HARRY POTTER 20TH ANNIVERSARY: RETURN TO HOGWARTS

Tutti i titoli sono disponibili anche in streaming su NOW e on demand. Per altri contenuti, scoprite come Warner Bros intende sfruttare al massimo la saga di Harry Potter nei prossimi anni.