Harry Potter, tutta la saga arriva su Prime Video! C'è anche I segreti di Silente

Questo Natale, in partenza su Prime Video dal Binario 9 e ¾, è prevista una vera e propria maratona cinematografica fra maghi e babbani, con tutti gli otto film della magica saga di Harry Potter,il bambino che nel giorno del suo 11° compleanno scopre di possedere straordinari poteri magici.

Nella Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts, Harry (Daniel Radcliffe) e i suoi inseparabili amici Hermione (Emma Watson) e Ron (Rupert Grint) vivranno avventure incredibili e sfide sempre più pericolose contro Lord Voldemort e i suoi malvagi seguaci. Un crescendo di emozioni da Harry Potter e la Pietra Filosofale, fino all’epica battaglia finale in Harry Potter e i Doni della Morte – parte II, in cui il giovane mago affronterà Lord Voldemort nell’ultimo definitivo scontro.

Con grandi registi come Chris Columbus e Alfonso Cuaron e attori del calibro di Alan Rickman, Ralph Fiennes, Gary Oldman, Emma Thompson ed Helena Bonham Carter, tutti i film della saga di Harry Potter sono un invito a ritrovare nuovamente o a scoprire per la prima volta il Wizarding World creato da J.K. Rowling nella serie di romanzi più amati di sempre, rivivendo in queste feste la più fantastica delle avventure. Inoltre, sono in arrivo nel catalogo di Prime Video anche Animali fantastici – I crimini di Grindelwald e Animali fantastici – I Segreti di Silente, i due più recenti episodi della saga del Wizarding World con Johnny Depp e Mads Mikkelsen nei panni del temibile mago oscuro Grindelwald.

Nel frattempo, ecco le ultime novità su Animali Fantastici 4.