Harry Potter, Rupert Grint svela un segreto sulla sua prima scena con Daniel Radcliffe

Come ben sappiamo, le curiosità sulla saga del mago più famoso al mondo non finiscono mai, e adesso Rupert Grint ha svelato un segreto riguardante una scena nel primo film.

Avete presente la scena in cui Harry e Ron si incontrano per la prima volta? L’interprete di Ron Weasley ha svelato in un’intervista su Instagram che in realtà i due attori non si sono mai incontrati durante le riprese di quella scena, ma hanno girato quella parte del tutto separati:

“Nel primo film, c'è una scena in cui stiamo andando a Hogwarts in treno, siamo nello scompartimento. Io e Daniel Radcliffe non siamo mai stati nello stesso scompartimento quando l'abbiamo fatta. Non potevamo guardarci, quindi abbiamo dovuto filmare i primi piani separatamente perché non riuscivamo a guardarci negli occhi e a mantenere una faccia seria.”

Un aneddoto sicuramente divertente, anche se Rupert Grint ha ammesso a GQ che in realtà l’intera esperienza sul set si è rivelata “estenuante”:

“Con Harry Potter lavoravamo tutto il tempo: giravamo tutto l'anno e poi facevamo la promozione per il resto del tempo. Era piuttosto soffocante. Volevo una pausa, per riflettere su tutto... È stata un'esperienza snervante per un po', ma credo che abbiamo concluso il tutto al momento giusto. Se avessimo continuato, la situazione sarebbe potuta precipitare”

