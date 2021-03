Harry Potter, Rupert Grint: 'Ritornerei nel ruolo di Ron ad una sola condizione'

Se Daniel Radcliffe prova un po' di imbarazzo ripensando al franchise di Harry Potter, sembra che Rupert Grint sia invece pronto a rivestire i panni di Ron Weasley. L'attore però, sembra convinto che un nuovo progetto dedicato al maghetto potrebbe funzionare ad una sola condizione.

Rupert Grint ha infatti ammesso che potrebbe accettare di ritornare a lavorare in Harry Potter solo se anche tutti i suoi colleghi, compresi Emma Watson e Daniel Radcliffe, decidessero di partecipare a questa reunion fortemente voluta dai fan.

"Penso che tornare indietro ora sarebbe complesso...Non riesco davvero a immaginarlo. Ma, voglio dire, mai dire mai. Sarebbe possibile ad una sola condizione, ovvero solo se tutti gli altri volessero fare lo stesso. Ma sì, penso che non potrebbe mai accadere".

E proprio in questi giorni in cui Sky ha annunciato un canale interamente dedicato a Harry Potter, l'interprete di Ron sembra abbastanza scettico sul ritorno di questo franchise di successo. Secondo l'attore infatti, l'intero universo creato dalla penna della Rowling è stato qualcosa di unico e magico e difficilmente sarebbe possibile riavere la stessa atmosfera e gli stessi sentimenti: "È stata un'esperienza davvero unica quella che abbiamo vissuto tutti. E nessuno lo capisce davvero e può comprenderlo al di fuori di noi stessi. Quasi un po' come gli astronauti. Una specie di strano esperimento, non ripetibile credo".

Insomma, sembra che i fan di Harry Potter debbano mettersi l'anima in pace. Non vedremo presto un nuovo capitolo della saga dedicata al maghetto più famoso di tutti i tempi.