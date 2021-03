Harry Potter: Rupert Grint rimpiange un particolare de Il Calice di Fuoco, ecco quale

Non sono poche le dichiarazioni rilasciate dai protagonisti della saga di Harry Potter nell'ultimo periodo e una di queste coinvolge l'attore Rupert Grint, che in tutti i film della saga ha dato il volto al personaggio di Ron Weasley. In una recente intervista ha dichiarato di rimpiangere un particolare del quarto film Il Calice di Fuoco.

L'attore ha infatti dichiarato di aver rimpianto il suo peculiare taglio di capelli nella pellicola. Se ricordate, nel quarto film della saga tutti i protagonisti appaiono con i capelli decisamente più lunghi rispetto ai film precedenti, ma quello che subisce il cambiamento maggiore è proprio Ron Weasley.

"Ci sono stati alcuni passaggi imbarazzanti sicuramente. Uno dei miei più grandi rimpianti è il mio taglio di capelli nel quarto film. Lunghi fino alle spalle. Penso che tutti abbiano avuto quella fase in cui portava i capelli così lunghi. A loro piaceva, avevano un che di magico. Abbiamo praticamente vissuto la nostra pubertà davanti alla macchina da presa. Potete osservarla tutta. Decisamente imbarazzante".

Lo stesso Grint in una precedente occasione aveva lamentato di quanto fosse stato "soffocante" partecipare a una saga durata ben dieci anni: "C'è stato un periodo in cui sembrava piuttosto soffocante. Perché era pesante, alla fine è stato tutti i giorni per dieci anni. È stata una grande esperienza. Un tipo di atmosfera familiare così piacevole. È sempre stato lo stesso gruppo con cui siamo cresciuti, quindi è stato un ottimo luogo dove stare" ma "mi sono sentito decisamente un po' del tipo 'Voglio fare qualcos'altro. Guarda cos'altro c'è la fuori'. Non era mai finita. Ogni anno tornavamo. Ed era un po' come Ricomincio da capo perché erano gli stessi set. C'erano le stesse persone. Ma è stato fantastico. L'ho adorato".

Ma in un nuovo progetto Rupert Grint tornerebbe nei panni di Ron Weasley?