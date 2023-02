Harry Potter, Rupert Grint racconta la prima volta che ha mostrato delle clip a sua figlia

Harry Potter ha fatto parte dell'infanzia di molti bambini e, soprattutto, dei suoi protagonisti. Rupert Grint, interprete di Ron, ha raccontato di aver cominciato a far vedere alla figlia di due anni alcune clip del film nonostante la piccola sia un pò perplessa su alcune cose.

Essere figlia di Ron Weasley non deve essere semplice in particolare se vieni avvicinato al mondo "magico" di Hogwarts in così piccola età. Nonostante Harry Potter sia una saga principalmente per ragazzi ha comunque un target preciso a cui è destinato. Grint, a quanto pare, ha voluto saltare la questione condividendo un momento con la sua bambina rivedendo scene di quella saga che lo ha visto tra i suoi protagonisti per ben 10 anni.

Il fatto che Rupert Grint si sia definito aperto ad un reboot di Harry Potter conferma quanto l'attore sia effettivamente affezionato alla saga e ai suoi indimenticabili personaggi. Nonostante ciò sembra che sua figlia già dalla prima visione sia rimasta molto perplessa da diverse cose, compresa la presenza del suo papà all'interno del film. "Le ho mostrato le clip di Potter ma non credo che lei capisca che sono io. Quando sarà abbastanza grande, non vedo l'ora di guardarli con lei" ha confessato sembrando più che emozionato dalla prospettiva di condividere un momento del genere con la sua figlia.

Nonostante il lavoro fatto per quasi 10 anni, Rupert Grint ha definito soffocante lavorare nella saga di Harry Potter soprattutto riguardo i ritmi di realizzazione dei film e di promozione che occupavano circa un anno lasciando pochissimo spazio ai suoi giovani interpreti per godersi la propria crescita. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!