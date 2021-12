Harry Potter, Rupert Grint sul possibile ritorno nel franchise: 'sono legato a Ron Wesley'

Lo speciale HBO Max Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts debutterà l’1 gennaio 2022 e riporterà gli attori e i fan ad un tempo ormai passato, ma indimenticabile nella vita di tutti. Rupert Grint ha recentemente condiviso le sue emozioni riguardo alla reunion ed ha parlato anche della possibilità di tornare nei panni di Ron Wesley.

Grint, Daniel Radcliffe ed Emma Watson sono andati avanti con la loro vita artistica ma Harry Potter resterà sempre qualcosa di speciale per loro. L’interprete del giovane Wesley ha confermato che, nonostante sia stato appagante rivedere tutti, ritiene che il viaggio di questi personaggi sia giunto al termine al momento giusto.



"Non è qualcosa a cui penso molto. È solo di recente, ora che sono passati 20 anni dal primo film, che quelle conversazioni sono iniziate", ha detto Grint a ComicBook.com. "È bello rivedere tutti, è molto nostalgico, questi film sono stati una parte enorme della mia vita e sono affezionato a tutti. Ma penso che sia finito al momento giusto, è passato molto tempo ed è stato molto divertente, e penso...Sono passati 10 anni da quando abbiamo girato l'ultimo. Ho una nuova prospettiva, posso apprezzarlo per quello che è, un momento folle, enormemente divertente. Per quanto riguarda un altro film, non lo so..Amo quel personaggio, mi sento molto legato a lui, quindi sì…non lo so" ha detto l'attore.



Il mondo magico si è ampliato con i numerosi prequel di Animali fantastici, se non l’avete ancora fatto date un’occhiata al trailer di Animali Fantastici: I Segreti di Silente, ma chissà se in futuro questi attori potranno riprendere i loro ruoli nel mondo magico in qualche modo. Grint intanto comparirà nella terza stagione di Servant che debutterà su Apple TV+ il 21 gennaio 2022.