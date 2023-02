Harry Potter, Rupert Grint portò via un oggetto dal set: 'Fu così losco'

Più volte abbiamo sentito parlare di attori che portano via con sé qualcosa dopo la fine delle riprese di un film o di una serie: nel caso di Harry Potter la cosa era però evidentemente tutt'altro che incoraggiata dalla produzione, che temeva di trovarsi in difficoltà nell'eventualità di dover allestire un set per un sequel o una reunion.

Questo, almeno, è quanto ci è stato raccontato da Rupert Grint: l'attore di Ron Weasley, che nei giorni scorsi si è detto aperto a un reboot di Harry Potter, riuscì però evidentemente ad eludere i controlli serrati degli addetti alla sicurezza, portando via dal set... Il numero della casa dei Dursley di Privet Drive!

"Erano davvero molto severi. Gli ultimi giorni all'uscita c'erano degli addetti che letteralmente perquisivano le macchine. Ma in qualche modo riuscii a portar via il numero della casa di Harry. Dovetti svitarlo, sembravo così losco" ha ricordato l'attore.

Noi, dal canto nostro, non possiamo non sorridere nell'immaginare un giovane Rupert Grint intento a svitare il numero civico di una villetta come uno scassinatore alle prime armi anche piuttosto confuso: chissà, magari chiedendolo per piacere i responsabili avrebbero ceduto! Furti sul set a parte, sempre Rupert Grint ci ha parlato della reazione di sua figlia davanti alle scene di Harry Potter.