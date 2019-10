Harry Potter: Rupert Grint parla di un film ispirato a La Maledizione dell'Erede

Dopo la chiusura di Pottermore arrivano nuove notizie relative all'universo narrativo di Harry Potter: il co-protagonista Rupert Grint, nel corso di una recente intervista, ha aperto alla possibilità di un adattamento dell'opera teatrale La Maledizione dell'Erede.

Per chi non lo sapesse, il nuovo capitolo ufficiale della saga creata da J.K. Rowling è un'opera teatrale con protagonista il figlio di Harry Potter, Albus Severus, e quest'anno per la prima volta lo spettacolo del debutterà a Broadway. Per l'occasione il cast e alcuni membri della troupe della saga cinematografica hanno fatto la loro apparizione al Comic Con di New York, e Rupert Grint ha dichiarato:

"L'ho visto a Londra qualche anno fa. È incredibile! È uno spettacolo davvero strano da vedere. Per quanto riguarda un possibile adattamento cinematografico, mai dire mani. Insomma, è una gran bella storia. È una specie di geniale estensione di quei personaggi. Ma non lo so. Non ci ho pensato davvero in questi anni."

