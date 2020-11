Harry Potter, Rupert Grint è diventato papà! 'Vi presento Mercoledì G. Grint'

Per sentirsi vecchi ci sono tanti modi: uno dei più efficaci è sicuramente quello di confrontare le foto più recenti dei protagonisti di Harry Potter con quelle dei piccoli Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint all'epoca degli esordi della celebre saga tratta dai libri di J.K. Rowling.

Ne è passato di tempo dall'uscita di Harry Potter e la Pietra Filosofale: dal 2001 a oggi gli allora piccoli protagonisti del film sono cresciuti, hanno raccolto successi e delusioni, hanno cercato di liberarsi dalla prigionia dei ruoli di Harry, Hermione e Ron e... In qualche caso addirittura messo su famiglia!

Il nostro Rupert Grint ha infatti pubblicato proprio in queste ore la sua prima foto su Instagram allo scopo di presentarci la sua primogenita: "Hey Instagram... Con 10 anni di ritardo, ma finalmente eccomi qui. Grint on the Gram! Sono qui per presentare a tutti voi Wednesday G. Grint. State al sicuro, Rupert" scrive l'attore nella didascalia della foto che lo ritrae con in braccio la nuova arrivata.

Insomma, ce n'è abbastanza per cominciare a sentire il peso degli anni, non trovate? Ai fan di Grint, inoltre, non è sfuggito un dettaglio: l'ex-Ron Weasley ha infatti chiamato la figlia Mercoledì, probabile omaggio all'iconico personaggio degli Addams.

Recentemente, intanto, nuove accuse di transfobia sono state mosse all'autrice di Harry Potter J.K. Rowling; l'amore per il maghetto resta però invariato, tant'è vero che Londra ha dedicato ad Harry Potter una statua a Leicester Square.