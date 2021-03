Harry Potter, Rupert Grint contro JK Rowling: 'Bisogna rispettare le persone'

Nel corso di una recente intervista promozionale per il finale della seconda stagione di Servant, l'attore Ruper Grint è tornato a parlare della mamma di Harry Potter, la scrittrice JK Rowling, commentando la sua nota e controversa posizione nei confronti della comunità LGBTQ.

L'interprete di Ron Weasley si è schierato ovviamente in difesa delle persone transgender, facendo eco alle dichiarazioni di Daniel Radcliffe e alle parole di Emma Watson sullo stesso tema.

Spiegando la sua decisione, Rupert Grint ha detto a Esquire: "Sono estremamente grato per tutto ciò che JK Rowling ha fatto per me. Penso che sia una persona estremamente talentuosa e, insomma, chiaramente le sue opere sono geniali, non spetta a me dirlo. Ma penso che anche tu possa provare un enorme rispetto per una persona ed essere comunque in forte disaccordo con essa, sopratutto riguardo tematiche del genere. All'epoca di quelle dichiarazioni ho pensato che il silenzio può essere ancora più forte. Ho sentito di dover rimanere in silenzio perché penso che siano temi importanti. Quel che voglio dire è che non voglio parlare di tutto questo ... In generale, non credo di essere un'autorità in materia. Gentilezza e rispetto per le persone credo siano valori fondamentali".

In precedenza, Rupert aveva detto al quotidiano The Times: "Sono fermamente schierato con la comunità trans e mi associo ai sentimenti già espressi da molti dei miei colleghi. Le donne trans sono donne. Gli uomini trans sono uomini. Dovremmo tutti avere il diritto di vivere con amore e senza il giudizio degli altri".