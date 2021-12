Harry Potter, Rupert Grint: 'C'è molto di me in Ron Weasley'

Il 1 gennaio 2022 segnerà il ritorno a Hogwarts per chi è cresciuto con il maghetto con gli occhiali grazie alla reunion di Harry Potter targata HBO Max. Intanto però, Rupert Grint parla di Ron e di quanto sia legato al suo personaggio nella saga.

Mentre i fan attendono con trepidazione la reunion di Harry Potter su HBO Max (e per noi Sky e NOW) in occasione del 20esimo anniversario dell'uscita di Harry Potter e La Pietra Filosofale nelle sale, uno dei suoi protagonisti torna a parlare della saga e del suo personaggio.

"Quei film sono stati la nostra infanzia. Siamo cresciuti su quei set e hanno un significato e un valore incredibili per tutti noi" ha affermato l'interprete di Ron Weasley ai microfoni di Entertainment Tonight "Sono passati 10 anni da quando abbiamo concluso le riprese dell'ultimo film e ci siamo visti diverse volte nel frattempo, ma non così tante. Quindi è stato bello rivedere tutti e parlare della saga. Non ne parlo o ci penso molt spesso, quindi è stato divertente fare questo viaggio sul viale dei ricordi".

E quando gli chiedono se è disposto a interpretare nuovamente Ron Weasley risponde: "Si è fatto un gran parlare di tornare a interpretare il ruolo di Ron con tutto quello che sta succedendo, e io sento di essere quel personaggio".

"Penso di aver avuto uno strano rapporto con lui inizialmente, ma credo ci sia molto di me in lui, quindi sento un forte istinto di protezione nei suoi confronti" continua, concludendo "Non ho una vera ragione per dire di no, sono molto orgoglioso di essere parte [di questa saga]".

Chissà, dunque, cosa ci riserverà il futuro per Harry Potter.