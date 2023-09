Harry Potter, Rupert Grint disobbedí a un consiglio di Alan Rickman

La realizzazione della saga cinematografica di Harry Potter ha aggiunto alle difficoltà insite in qualsiasi produzione, il problema di lavorare con degli attori giovani e non sempre disciplinati. In particolare, Rupert Grint e Daniel Radcliffe hanno avuto più di qualche problema a restare seri sul set nonostante i consigli del più esperto collega.

Dopo aver riportato le parole di M. Night Shyamalan a proposito del suo apprezzamento per il lavoro di Rupert Grint, torniamo a parlare dell’interprete di Ron per ricordare come, nonostante il consiglio che gli fu dato da Alan Rickman, l’allora giovanissimo attore, non riuscì in alcun modo a porre un freno agli improvvisi e indesiderati attacchi di risate che lo hanno visto protagonista insieme a Daniel Radcliffe.

La questione era diventata un problema durante i lavori, distraendo il resto del cast e provocando ritardi per quanto riguardasse le riprese: per aiutare i due ragazzi a ovviare alla cosa, Alan Rickman aveva consigliato loro di distendere i muscoli facciali e di svuotare la mente da qualsiasi pensiero.

Rupert Grint ha ricordato il consiglio dell’interprete di Severus Piton e come, nonostante all’inzio avesse pensato potesse tornargli utile, il metodo non lo aiutò affatto nel tentativo di reprimere quegli attacchi di ilarità, costringendo i due attori in erba e l’intero gruppo di lavoro a sopportare al meglio la situazione, riuscendoci evidentemente nel migliore dei modi, visto l’enorme successo riscosso dalla saga cinematografica nel corso degli anni.

Nonostante la complicità con l’amico Ruper Grint, però, vogliamo ricordare come Daniel Radcliffe odiò girare tutti i film tranne uno.