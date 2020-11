Harry Potter, Rupert Grint confessa:'Sul set avevo una brutta reputazione'

Il 16 novembre 2002 gli spettatori di tutto il mondo hanno conosciuto l'universo cinematografico di Harry Potter con il primo film, Harry Potter e la pietra filosofale. E proprio il 16 novembre parte del cast si è riunito online grazie all'iniziativa di Tom Felton. Per l'occasione Rupert Grint ha ricordato la sua 'cattiva reputazione'.

Sul set l'interprete di Ron Weasley veniva chiamato Go Again Grint; durante la reunion l'attore ha ricordato di come avesse la tendenza a scoppiare a ridere durante le scene più inappropriate, tra cui il funerale di Albus Silente in Harry Potter e il principe mezzosangue.

"Ricordo che accadeva sempre nelle scene più inappropriate, come il funerale di Silente, che è stato particolarmente brutto ma per qualche ragione lo trovavo assolutamente divertente. Una volta che inizi a ridere è molto difficile smettere. Avevo una reputazione particolarmente negativa" confessa Grint.



L'attore ha raccontato poi l'origine del soprannome:"Mi chiamavano Go Again Grint proprio perché non riuscivo a finire nessuna scena senza ripeterla venti volte".

Un altro aneddoto divertente riguarda la scena della carrozza sull'Hogwarts Express nel primo film; pare che Daniel Radcliffe e Rupert Grint dovettero girare la scena separatamente perché non riuscivano a guardarsi negli occhi senza scoppiare a ridere.

Il ricordo di tutto questo tempo passato per Rupert Grint è davvero nostalgico:"Il mio primo pensiero è che questa è solo una semplice anteprima della nostalgia in cui saremo immersi il prossimo anno, quando arriveremo a vent'anni dall'uscita del primo film. Sento che faremo molte rievocazioni probabilmente in varie forme il prossimo anno. Sembra impossibile che sia passato tutto questo tempo".

Nel frattempo Rupert Grint è diventato padre di una splendida bambina, Wednesday, avuta dalla compagna, l'attrice Georgia Groome.

Su Everyeye potete trovare un'intervista a Tom Felton di quasi un decennio fa, all'epoca della fine della saga.