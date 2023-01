Harry Potter, Rupert Grint apre al ritorno:'Se fosse il momento giusto...'

Rupert Grint tornerà molto presto al cinema nel nuovo film di M. Night Shyamalan, Bussano alla porta, ma non ha certo dimenticato il personaggio che l'ha reso famoso in tutto il mondo, Ron Weasley, nella saga cinematografica di Harry Potter. In una recente intervista Grint non ha escluso del tutto un ritorno nel franchise.

Nel corso di This Morning Rupert Grint ha risposto in questi termini a precisa domanda:"Sì, penso che se il tempismo fosse giusto e tutti tornassero, tornerei. È un personaggio importante per me e sono cresciuto con lui, siamo diventati la stessa persona. Mi sento anche abbastanza protettivo nei suoi confronti".



Rupert Grint, insieme ai colleghi e amici Emma Watson e Daniel Radcliffe, ha partecipato alla reunion di Harry Potter nel 2021, disponibile dall'inizio del 2022 su Sky.

L'attore ha partecipato a tutti gli otto film della saga, adattamento dei libri di J.K. Rowling, nel ruolo del miglior amico del protagonista.



La star lo scorso anno ha partecipato allo show di Jimmy Fallon, raccontando che la figlia Wednesday, avuta dalla compagna e attrice Georgia Groome, possiede già diversi oggetti di Harry Potter.



Rupert Grint ha dichiarato di essere molto simile a Ron Weasley, il personaggio con il quale è cresciuto per dieci anni.