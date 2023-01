Harry Potter, Rupert Grint aka Ron Weasley è aperto ad un reboot!

Da tempo circola voce di un adattamento a serie di Harry Potter, con il Wizarding World che sembrerebbe immaginare un futuro della saga in forma di show. Un componente del cast, Rupert Grint (nonché Ron Weasley), si è dichiarato propenso a tale scelta.

"Adorerei vedere Harry Potter in forma di serie TV. Penso che il format funzionerebbe davvero. E comunque penso che i film verrano rifatti, quindi", ha affermato Rupert Grint in una recente intervista per GQ. L'attore, che recentemente ha rivelato i ritmi soffocanti del set di Harry Potter, non esclude una nuova pagina per la saga che ha stregato il mondo intero. L'adattamento a serie sarebbe per l'attore un buon modo per continuare la saga e riprenderne la storia, azione che però probabilmente includerebbe un cast totalmente nuovo.

"Penso che sarà come passare il testimone, lasciare che qualcun altro interpreti Ron. E' strano perché sono molto protettivo nei confronti di questo personaggio, mi ci rivedevo molto, e poi mi hanno scelto per portarlo in vita. E' difficile rinunciarci. Ma sarebbe comunque carino". Ad ogni modo, i fan sanno di poter contare sulla presenza di Rupert Grint in un eventuale ritorno in Harry Potter, date le sue recenti dichiarazioni al riguardo.