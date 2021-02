Harry Potter, Ruper Grint confessa: 'Ho guardato solo i primi tre film!'

Rupert Grint è celebre grazie al ruolo di Ron Weasley, miglior amico di Harry Potter nella saga cinematografica tratta dalla serie di romanzi di J.K. Rowling. Sono passati dieci anni dall'uscita del capitolo finale nei cinema e quattordici anni da quando Rowling ha completato il finale dei romanzi ma la popolarità di Potter resiste ancora.

Attraverso i molteplici passaggi televisivi, produzioni teatrali, spin-off e videogiochi, le creazioni di Rowling continuano ad essere al centro dell'attenzione della cultura pop. Ron è uno dei personaggi chiave nei libri e nei film.

Sembra impensabile, alla luce dei fatti, che Rupert Grint non abbia visto tutti i film della saga. Invece pare sia davvero così.

Intervistato da Variety, Grint ha confessato che potrebbe non essere considerato un appassionato accanito della saga come forse vorrebbero i fan. L'attore ha ammesso di non aver visto tutti i film ma si è detto pronto a rimediare:"Probabilmente ho visto i primi tre alle première, ma poi ho smesso di guardarli. Ma ora che ho una figlia, probabilmente dovrò guardarli con lei".

Anche se risulta strano che un attore che ha preso parte ad una serie di otto film non li abbia visti tutti, non è poi così strano che un attore non riguardi il suo lavoro. In passato star del calibro di Johnny Depp, Meryl Streep e Jared Leto hanno confessato di non amare guardarsi sullo schermo.



Anche per Matthew Lewis è difficile guardare la saga, come raccontato di recente dall'interprete di Neville Paciock. Rupert Grint è diventato padre da poco, di una bambina di nome Wednesday, avuta con la fidanzata storica Georgia Groome.