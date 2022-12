Harry Potter, il rumor che fa paura ai fan: Warner prepara il reboot con nuovi attori?

Un nuovo rumor, che si è fatto largo sul web nel corso di questa settimana e che nelle ultime ore ha raggiunto anche altri siti e portali più accreditati, suggerisce che il franchise cinematografico di Harry Potter potrebbe subire un vero e proprio reboot, con tanto di nuovi attori.

Naturalmente non si tratta in alcun modo di informazioni ufficiali, né di report che si possono verificare di prima mano, ma secondo Valliant Renegade e WDW Pro Warner Bros. Discovery è pronta al reboot di Harry Potter, con un nuovo adattamento dei romanzi originali di JK Rowling firmato da un nuovo team creativo e soprattutto interpretato da un nuovo cast di protagonisti. Sebbene, sempre secondo il report, l'affare non sia "ufficialmente concluso" in questa fase, l'obiettivo della società sarebbe quello di iniziare i lavori sul reboot di Harry Potter molto presto, col primo capitolo - un nuovo adattamento de La pietra filosofale - che dovrebbe arrivare entro i prossimi cinque anni.

Per il momento, l'unica cosa certa che sappiamo è che il nuovo CEO di Warner Bros. Discovery David Zaslav ha dichiarato di voler sfruttare il mondo di Harry Potter in ogni modo possibile, in quanto la saga rappresenta uno dei franchise più importanti dello studio cinematografico. A novembre si era parlato di una possibile serie tv ambientata nell universo di Harry Potter, nonché di un adattamento della Maledizione dell erede: "Non facciamo un film di Harry Potter da 15 anni" aveva dichiarato Zaslav. "E i film di Harry Potter, insieme a quelli DC, hanno rappresentato la maggior parte dei profitti della Warner Bros. Motion Pictures negli ultimi 25 anni". Durante la chiamata sugli utili del terzo trimestre della Warner Bros. Discovery, lo stesso Zaslav aveva anche dichiarato che sarebbe stato disposto a collaborare nuovamente con J.K. Rowling per altri contenuti di Harry Potter.

Che sia questa la nuova direzione del franchise, con l'apparente fine della saga di Animali Fantastici dopo il fiasco de I segreti di Silente? Per ora nulla è certo, ma intanto diteci nei commenti che cosa ne pensate.