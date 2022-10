Harry Potter: a Roma un cine-concerto per celebrare i 20 anni dal primo film

Pochi giorni sono trascorsi dalla morte di Robbie Coltrane, amatissimo Hagrid che ci ha ricordato quanto ancora siamo legati ai film della saga di Harry Potter, che a noi sa sempre di casa e di infanzia. A Roma un concerto ne celebra la storia, a 20 anni dal primo film.

Il 29 e 30 dicembre, all’Auditorium Conciliazione a Roma, si terrà un cine-concerto in onore dei 20 anni di Harry Potter e la Pietra Filosofale. Per i fan del maghetto più famoso al mondo la proiezione del quarto capitolo della saga Harry Potter e il Calice di Fuoco, sarà accompagnata dalle musiche live dell' Orchestra italiana del cinema. L'orchestra, composta da oltre ottanta musicisti, seguirà l'intera pellicola in un'atmosfera magica e accogliente.



Non solo proiezioni e concerti. SKY e NOW hanno, inoltre, mandato in onda uno speciale tv di due ore ad inizio anno, che ci ha permesso di rivedere i volti dei protagonisti di un pezzo della nostra infanzia. In Harry Potter: Return to Hogwarts, di cui vi abbiamo parlato nella nostra recensione, abbiamo avuto la possibilità di varcare nuovamente le soglie del mondo magico ideato da J. K. Rowling e ripercorrere le tappe più belle di un viaggio magnifico, commovente e che sa di casa.

Il mondo di Harry Potter non smette mai di meravigliarci e, a 20 anni dalla sua uscita, ha ancora il potere di incantare adulti e piccini con la sua magia fuori dal comune!