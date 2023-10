Harry Potter, ricordate l'unica scena post-credit della saga? Molti fan non l'hanno vista

La saga di Harry Potter nasconde una sola scena post-credit, ma molti fan non l'hanno mai vista: se siete fra coloro che se la sono persa per tutto questo tempo, o se semplicemente l'avete dimenticata, siete capitati nel posto giusto.

Nell'attuale panorama hollywoodiano post-Marvel Cinematic Universe le scene segrete dei titoli di coda sono ormai una prassi alla quale nel bene e nel male non sfugge praticamente (quasi) nessun titolo con aspirazioni di franchise, ma ai tempi dei primi film di Harry Potter non era un metodo così comune: specialmente non lo era nel 2002, anno di uscita di Harry Potter e la camera dei segreti, il secondo capitolo del franchise cinematografico e la seconda regia di Chris Columbus dedicata alla saga prima della svolta horror voluta da Alfonso Cuaron con il successivo Harry Potter e Il prigioniero di Azkaban.

Non molti ricordano (e alcuni non l'hanno mai vista) che in Harry Potter e la camera dei segreti è presente l'unica scena post-credit della saga di Harry Potter: il film, che con le sue 2 ore e 41 minuti è anche il più lungo in assoluto del franchise, si chiude con un'ultima sequenza (molto breve) dedicata a Gilderoy Allock, il mago impostore interpretato da Kenneth Branagh, e mostra ai fan che fine ha fatto il personaggio dopo gli eventi del film.

Sicuramente nulla a che vedere rispetto alle 5 scene più memorabili di Silente in Harry Potter, ma comunque una vera chicca per i fan.