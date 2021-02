Harry Potter, ricordate Michael Gambon? Ecco tutti i suoi film dopo il ruolo di Silente

Quando morì il compianto Richard Harris dopo aver vestito i panni di Silente in Harry Potter e la Pietra Filosofale e Harry Potter e la Camera dei Segreti, la produzione chiamò a sostituirlo il grande Michael Gambon, blasonato e ottimo caratterista inglese che riuscì a dare un taglio fantastico al Preside di Hogwarts.

La sua prima apparizione nel franchise fu in Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban, nel 2004, e poi capitolo dopo capitolo fino alla morte del personaggio in Harry Potter e il Principe Mezzosangue e in un piccolo ruolo in Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 2. Dopo la fine del franchise, comunque, Gambon è tornato a recitare (ma lo faceva anche prima) in altre parti da caratterista, il che - data la sua età - non è poca cosa.



Dopo i Doni della Morte Parte 2 lo abbiamo immediatamente visto nel bel Quartet di Dustin Hoffman, uscito nel 2012. Dopo due anni, poi, ha recitato ne L'esercito dei papà di Oliver Parker nel 2016 e l'anno successivo e Il palazzo dei viceré, per ottenere poi una parte secondaria nello stesso ano in Kingsman - Il cerchio d'oro di Matthew Vaughn.



Lo abbiamo infine visto in Victore e Abdul, King of Thieves, La mia vita con John F. Donovan di Xavier Dolan e in Judy di Rupert Goold.