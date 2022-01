Harry Potter Reunion, il tributo ad Alan Rickman è perfetto e vi commuoverà

L’attesa reunion di Harry Potter su HBO Max non poteva certo non includere il perfetto tributo al compianto Alan Rickman, interprete di Severus Piton, nell'amato franchise. L'attore è scomparso nel 2016 e la sua morte suscitò un'ondata di amore incondizionato che ancora oggi riecheggia tra i fan di Harry Potter e gli amanti del cinema.

Lo speciale ha visto il ritorno del Golden Trio e di molti altri attori del cast, ma inevitabilmente non tutti potevano essere presenti. Non ci sono infatti artisti del calibro di Maggie Smith, Michael Gambon e Warwick Davis. E, naturalmente, la reunion di Harry Potter ha offerto un giusto tributo agli attori del mondo magico che sono purtroppo morti da quando le riprese sono terminate, tra cui Rik Mayall, Richard Griffiths e Richard Harris.



Due dei tributi più importanti sono stati riservati a Helen McCrory, che ha interpretato Narcissa Malfoy ed è morta nel 2021, e ad Alan Rickman.

Rickman era stato fortemente voluto nel cast da JK Rowling, la reunion ha confermato che era l'unico membro del cast a cui era stato dato accesso a spoiler sulla direzione del suo personaggio, anche prima che il franchise terminasse. In suo onore, Harry Potter: Back To Hogwarts termina con la scena in cui rivela il suo patronus a Silente, come i fan ricorderanno il suo patronus è una cerva, un segno del suo amore duraturo per Lily Potter. I fan hanno da tempo adottato la parola "Sempre" (Always) come mantra non ufficiale del loro fandom e terminare questo prezioso evento con quella scena è stata probabilmente la decisione più giusta.



Non perdetevi la nostra recensione di Harry Potter: Return to Hogwarts e se avete già visto lo speciale fateci sapere che ne pensate nei commenti! Vi lasciamo con il nostro approfondimento sui 5 ruoli più indimenticabili di Alan Rickman.